Вторник, 15 октября, 2024

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой АРБ

14 рязанских предприятий, работающих в сферах приборостроения, электроники, легкой промышленности, IT, производства продуктов питания и АПК, представляют свою продукцию на презентации региона в Китае. Цель визита — продвижение товаров региональных производителей на рынок КНР, обсуждение вопросов логистики и трансграничных платежей, удовлетворение потребностей компаний области в комплектующих и материалах. В составе официальной делегации, которую возглавляет губернатор Павел Малков, работают заместитель председателя правительства Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук и представители Рязанского центра экспорта.

6 производителей демонстрирует свою продукцию на выставке в рамках презентации, остальные участвуют в организованных для них деловых встречах с потенциальными партнерами, представителями институтов поддержки бизнеса. По итогам переговоров в рамках бизнес-миссии заключены первые экспортные контракты.

Одно из самых перспективных направлений сотрудничества с китайскими партнерами — продукция агропромышленного комплекса. В Китайской торговой палате по импорту и экспорту продуктов питания прошла встреча, на которой обсуждались возможности поставок муки, кондитерских изделий, молочной продукции, замороженных полуфабрикатов, снэков, чипсов, картофельных хлопьев, мясной продукции, пива, а также перспективы заключения целевых контрактов под будущий урожай. С представителями провинции Гуйчжоу, с которой Рязанская область подписала меморандум о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве, рассмотрели перспективы экспорта удобрений и зерна, гороха, семян льна, рапса рязанского производства. Представители провинции ознакомились с продукцией производителя удобрений «Экорост», поставщиков зерна «Скопинзернопродукт», «Рязаньэлеватор», «Ухоловохлебопродукт».

«Китайский рынок очень емкий, но имеет свои правила и особенности. Уверена, что переговоры и встречи помогут нашим компаниям уточнить потребности партнеров, лучше понять, как позиционировать здесь свои товары», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на презентации региона в Китае

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