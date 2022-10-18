Рязанские предприятия поучаствовали в выставке индустрии гостеприимства «PIR EXPO»

Предприятия Рязанской области представили коллективный стенд на Международной выставке индустрии гостеприимства «PIR EXPO», – сообщает региональное министерство экономического развития.

Возглавил делегацию зампред областного правительства Артём Никитин. Стенд Рязанской области посетила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Одна из тем экспозиции – гастрономия. Ведущие рязанские шеф-повара, участники федерального проекта «Гастрономическая карта России», представили блюда региональной кухни на основе локальных продуктов и традиций. Главе Ростуризма Зарине Догузовой презентовали гастрономический бренд Рязанской области – калинник. Также свои проекты и продукцию показали производители оборудования и посуды, световых решений и программного обеспечения для ресторанов и отелей региона.

При поддержке Рязанского центра экспорта Агентства участниками выставки на стенде 15 компаний – рестораны, производители и поставщики мебели, светового оборудования и посуды, гостиничные комплексы.

PIR EXPO – крупнейшее в стране профессиональное мероприятие для специалистов отрасли HoReСa (Hotel, Restaurant, Café). Каждый год выставка собирает ведущих поставщиков и производителей продукции, услуг и решений для предприятий индустрии гостеприимства, рестораторов и отельеров России и стран СНГ.

Предприятия из Рязанской области принимают участие в выставке «PIR EXPO» во второй раз, – отмечается на сайте правительства региона.

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