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Рязанские предприятия получат налоговые льготы за поддержку профобразования

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Правительство Рязанской области одобрило законопроект о применении инвестиционного налогового вычета для предприятий, безвозмездно передавших имущество учреждениям среднего профессионального образования. Об этом сообщил сайт правительства.

Предельный размер расходов для вычета — 90%, минимальная налоговая ставка для зачисления в областной бюджет — 10%.

В качестве передаваемого имущества могут выступать деньги, участки земли, здания и помещения, машины, оборудование, компьютерные программы, транспорт.

Губернатор Павел Малков назвал принятые меры своевременными и необходимыми.

— Они помогут в развитии средних специальных учебных заведений, чем мы серьезно занимаемся сегодня, — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

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