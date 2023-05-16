Рязанские предприятия получат налоговые льготы за поддержку профобразования

Правительство Рязанской области одобрило законопроект о применении инвестиционного налогового вычета для предприятий, безвозмездно передавших имущество учреждениям среднего профессионального образования. Об этом сообщил сайт правительства.

Предельный размер расходов для вычета — 90%, минимальная налоговая ставка для зачисления в областной бюджет — 10%.

В качестве передаваемого имущества могут выступать деньги, участки земли, здания и помещения, машины, оборудование, компьютерные программы, транспорт.

Губернатор Павел Малков назвал принятые меры своевременными и необходимыми.