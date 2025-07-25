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Общество

Рязанские полицейские выдворили мигрантов за нарушение законодательства РФ

Валерия Мединская

Рязанские полицейские депортировали за пределы РФ мигрантов. Выходцы из Средней Азии, Восточной Европы и Латинской Америки выдворены за нарушение российских законов, сообщили в пресс-службе Управления МВД по региону.

До выдворения мигранты находились в центре временного содержания иностранных граждан. Семь человек недавно освободились из колоний. Их судили за грабежи, кражи, дачу взятки, умышленное причинение вреда здоровью, использование поддельных документов. Один из мигрантов нарушил правила въезда и пребывания на территории России.

Полицейские в сопровождении судебных приставов доставили иностранцев в аэропорт «Домодедово». В страны своей гражданской принадлежности мигранты отправились за свой счёт.

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