Рязанские полицейские вернулись из Северного Кавказа, где полгода были в командировке

25 января в Рязани встретили сводный отряд полиции полиции, который находился в служебной командировке на Северном Кавказе. Командировка длилась полгода, там рязанские полицейские помогали поддерживать общественный порядок и безопасность.

Как сообщает сайт Управления МВД России по Рязанской области, поприветствовали полицейских начальник Управления генерал-майор полиции Владимир Алай, заместители начальника полковник полиции Вадим Черемисин и полковник внутренней службы Андрей Краснов, а также коллеги, родные и близкие.

На торжественном построении Владимир Алай поздравил отряд с возвращением на родную землю и поблагодарил за профессионализм, стойкость, высокую личную ответственность и качественное выполнение поставленных задач. Он отметил, что по итогам командировки рязанские полицейские получили только положительные отзывы. Особые слова признательности начальник регионального Управления МВД адресовал родным и близким сотрудников — всем, кто их ждал, переживал и поддерживал.

Теперь сотрудников ждёт отпуск, после которого они продолжат службу в своих подразделениях. Особо отличившимся сотрудникам вручат награды.