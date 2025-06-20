Сотрудники полиции предотвратили крупное мошенничество в одном из банков Железнодорожного района Рязани. 42-летняя рязанка едва не перевела аферистам более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во время планового визита в банк сотрудники ОМВД и отдела по борьбе с киберпреступлениями обратили внимание на женщину у банкомата. Она явно волновалась, разговаривала по телефону и одновременно пыталась внести купюры.

Полицейские прервали разговор и уточнили, зачем она совершает перевод. Женщина пояснила, что деньги нужны для «декларирования сбережений» — так ей сказали по телефону.

Как выяснилось, рязанке позвонил неизвестный, представился сотрудником налоговой службы и потребовал перевести сбережения на «специальный счёт», иначе деньги якобы могут быть изъяты. Напуганная женщина поверила и пришла в банк.

К счастью, рядом оказались сотрудники полиции. Они подробно объяснили женщине, что она разговаривала с мошенниками, и пригласили её в отделение для профилактической беседы.

Благодаря внимательности оперативников женщина не лишилась своих сбережений. Она выразила благодарность полицейским за вовремя оказанную помощь.

Полиция напоминает:

Ни один госорган не требует переводить деньги на «специальные» счета

Если вам звонят и пугают «проверками», «арестами» и требуют перевода — это мошенники.