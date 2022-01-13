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Четверг, 13 января, 2022
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Рязанские полицейские помогли своевременно доставить в больницу задыхавшегося ребёнка

7info

В Клепиковском районе сотрудники полиции помогли своевременно доставить в больницу задыхающегося ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

После обеда 10 января в пункт полиции, расположенный в посёлке Тума, обратилась женщина с младенцем на руках. Мальчик терял сознание, задыхался. Скорая помощь по каким-то причинам к этому моменту приехать не смогла, поэтому мать попросила правоохранителей отвезти их в больницу.

Участковый старший лейтенант полиции Сергей Кузин совместно с сотрудником ППС младшим сержантом полиции Вадимом Викторовым незамедлительно посадили маму с ребёнком в служебный автомобиль и поехали в сторону Клепиков. По дороге они попросили помощи у коллег из ГИБДД.

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Экипаж Госавтоинспекции в составе лейтенантов полиции Максима Сазонова и Павла Булаева пересадил мать с ребёнком к себе в машину и отвёз их в больницу, предупредив по рации медиков о тяжёлом пациенте.

Далее ребёнок на карете скорой медицинской помощи был направлен в Рязанскую областную детскую больницу.

Врачи сообщили, что полицейские помогли привезти мальчика вовремя, промедление могло негативно повлиять на его здоровье.

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