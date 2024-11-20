Среда, 20 ноября, 2024
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Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/lizaalert_rzn

В деревне Деулино 13 ноября пропал Виктор Павлович Ламтев. О том, как проходят поиски 65-летнего мужчины, рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Штаб начал работать в день обращение, 13 ноября. К поиску подключились 20 волонтеров. Вместе с родными Ламтева и местными жителями они прочёсывали лес, работали на отклик, а утром следующего дня стали искать мужчину с помощью с помощью квадрокоптера.

К поиску присоединились добровольцы Лиза Алерт из Москвы, МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, кинологического отряда «ПОИСК-62» и ПСО «Мещера». Вместе они прошли более 110 километров. Однако пока Виктора Павловича так и не нашли. Добровольцы отмечают, что зона поиска огромная, человеческих ресурсов не хватает.

Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино
Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино
Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино
Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино
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