Рязанские поисковики прошли более 110 километров, чтобы найти пропавшего мужчину из Деулино

В деревне Деулино 13 ноября пропал Виктор Павлович Ламтев. О том, как проходят поиски 65-летнего мужчины, рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Штаб начал работать в день обращение, 13 ноября. К поиску подключились 20 волонтеров. Вместе с родными Ламтева и местными жителями они прочёсывали лес, работали на отклик, а утром следующего дня стали искать мужчину с помощью с помощью квадрокоптера.

К поиску присоединились добровольцы Лиза Алерт из Москвы, МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, кинологического отряда «ПОИСК-62» и ПСО «Мещера». Вместе они прошли более 110 километров. Однако пока Виктора Павловича так и не нашли. Добровольцы отмечают, что зона поиска огромная, человеческих ресурсов не хватает.