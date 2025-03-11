Рязанские почтальоны приглашаются к участию во всероссийском конкурсе

10 марта стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон». За звание лучшего будут бороться специалисты из населённых пунктов численностью до 50 тысяч человек. В Рязанской области, по данным Почты России, трудятся более 1000 почтальонов, из которых 476 работают в сельских отделениях.

«В отдалённых от областных центров сёлах и деревнях почта остается единственной точкой получения услуг связи, а земские почтальоны – люди, которых односельчане действительно знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем сохранение почтовых услуг в сельской местности: по Народной программе проводим обновление сельских почтовых отделений. Уверен, всероссийский конкурс будет поддержкой тем, кто выбирает профессию почтальона, остается работать на селе и приносит людям добрые вести», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Почта России гордится своей ролью в жизни каждого уголка нашей страны, особенно малых городов и сел. «Земский почтальон» – важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии – наша общая задача», – отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

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Участниками всероссийского конкурса станут специалисты с опытом работы от одного года. На первом этапе, до 10 апреля, почтовые работники будут подавать онлайн-заявки на сайте земскийпочтальон.рф. Второй этап конкурса пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня 2025 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице vk.com/russianpost начнется общественное голосование в специальной номинации – «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.