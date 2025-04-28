Рязанские пенсионеры получат майские пенсии досрочно

В преддверии майских праздников Отделение Соцфонда РФ по Рязанской области досрочно перечислит пенсии за май. Выплаты раньше срока получат те, кому деньги приходят на банковскую карту. При этом получателям пенсий через почту средства придут в обычные дни, сообщили в ведомстве.

Установлены следующие даты выплат:

6 мая — зачисление на банковские карты;

с 3 по 25 мая — доставка через «Почту России» (получение на дому или в отделениях).

Досрочно будут переведены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности, а также сопутствующие выплаты от Социального фонда. Дополнительных обращений от пенсионеров не требуется — средства поступят автоматически.