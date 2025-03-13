Рязанские парки обработают от клещей в апреле. Об этом сообщает администрация города в комментариях к посту губернатора области Павла Малкова в телеграм-канале.

Жительница города сообщила, что в ЦПКиО появились клещи. Придя домой после прогулки с ребенком, она обнаружила у него клеща, который уже впился в несовершеннолетнего.

«По ЦКПиО гулять становится опасно, очень много клещей. В этом году парки нужно обрабатывать раньше, так как очень ранняя весна. Клеща удалили, теперь ждем экспертизы», — пишет рязанка.

В ответ администрация города поблагодарила жительницу за сигнал. Также сообщили, что городские службы проведут профилактическую обработку от клещей в апреле.

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Обработку от клещей следует проводить при благоприятном метеопрогнозе на ближайшие три календарных дня до и после обработки. Подрядчик обязан обрабатываемую территорию оградить яркой лентой, повесить таблички с надписью о выполнении обработки. Выполнение работ должно производиться согласно требованиям законодательства и СанПиН.