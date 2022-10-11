Рязанские паралимпийцы завоевали на Летних играх 17 наград

По итогам Летних игр «Мы вместе. Спорт», прошедших с 4 по 9 октября в Сочи, рязанские паралимпийцы завоевали 17 наград, в том числе 3 золотые медали. Об этом сообщает Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

Первые места заняли Илья Липилин (шахматы лиц с ПОДА), Алексей Макаров (легкая атлетика, ЛИН) в беге на 400 метров и Мария Богачева (легкая атлетика лиц с ПОДА) в толкании ядра.

Общий список рязанцев, завоевавших награды на Играх, выглядит так:

Александра Мокроусова (плавание ЛИН) – 2 место на 100м баттерфляем, 2 место на 200м кролем, 3 место на 200м комплекс;

Алексей Лисовой (настольный теннис лиц с ПОДА) – 2 место;

Алесей Павлов (настольный теннис лиц с ПОДА) – 3 место;

А также 2 место в парном разряде у Лисового и Павлова.

Илья Липилин (шахматы лиц с ПОДА) – 1 место;

Алексей Макаров (легкая атлетика, ЛИН) – 1 место в беге на 400м.

Мария Богачева (легкая атлетика лиц с ПОДА) – 1 место в толкании ядра, 2 место в метании копья;

Надежда Семёнова (легкая атлетика лиц с ПОДА) – 3 место в метании копья;

Александр Спицин (легкая атлетика лиц с ПОДА) – 2 место в метании диска;

Ксения Крайкина (легкая атлетика лиц с ПОДА) – 3 место в толкании ядра;

Полина Иващенко (легкая атлетика лиц с ПОДА) – 3 место в метании диска;

Леонид Педанов (легкая атлетика, спорт слепых) – 2 место в беге на 100м, 3 место в беге на 400м;

Александр Никиткин (легкая атлетика, спорт слепых) – 3 место в прыжках в длину.

В состязаниях участвовали свыше 850 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Туркменистана и других стран.

Поздравляем рязанскую команду с высокими результатами!

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