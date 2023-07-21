Рязанские новостройки переходят на электроплиты

В Рязани строится всё больше домов с электроплитами. О новой тенденции на рынке рязанской недвижимости рассказали в пресс-службе «Северной Компании».

– Электроплиты в новостройках Рязани это новый глобальный тренд, сейчас происходит массовый отказ от газовых плит в домах как премиум так и комфорт-класса. Технологии шагнули вперёд, современные электроплиты оказались более удобны, экономичны и экологичны, чем привычные газовые . При работе таких плит нет процесса горения и в помещении не выжигается кислород. можно устанавливать на кухне вытяжку меньшей мощности. Электроплиты экономичны, их стоимость ниже, нет необходимости ставить вытяжку большой мощности, в домах с электроплитами действует льготный тариф на электричество. Современные электроплиты сокращают время приготовления пищи, нагревание происходит быстрее и равномернее, плиты могут автоматически поддерживать заданную температуру, — пояснили в пресс-службе застройщика.

– Электроплиты особенно актуальны для небольших квартир, ваши возможности по дизайну кухни не будут ограничены техническими требованиями к размещению газовой плиты , датчика утечки газа, не понадобится декорировать газовые трубы, Электроплиты позволяют максимально использовать всю полезную площадь квартиры, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителя «Северной Компании» , сейчас новостройки с электроплитами возводятся во всех районах Рязани: в Дашково-Песочне в ЖК «Северный» рядом со школой и детским садом, в ЖК «Метропарк» рядом с ТЦ «Премьер», в доме «Нобель» на улице Новой и на Московском.

– В будущем количество рязанских новостроек с электроплитами будет только расти. Тем, кто ищет квартиру в новостройке с привычными газовыми плитами, стоит поспешить с покупкой. Количество доступных квартир «с газом» сокращается, — говорится в пресс-релизе.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000