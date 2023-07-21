Рязанские новостройки переходят на электроплиты

В Рязани строится всё больше домов с электроплитами. О новой тенденции на рынке рязанской недвижимости рассказали в пресс-службе «Северной Компании».
По словам представителя «Северной Компании» , сейчас новостройки с электроплитами возводятся во всех районах Рязани: в Дашково-Песочне в ЖК «Северный» рядом со школой и детским садом, в ЖК «Метропарк» рядом с ТЦ «Премьер», в доме «Нобель» на улице Новой и на Московском.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.
Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.