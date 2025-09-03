Рязанские нефтяники помогли благоустроить и озеленить сквер на улице Чкалова

В Рязани преобразился еще один сквер в Железнодорожном районе. Озеленение территории стало возможным благодаря экологической акции сотрудников Рязанской нефтеперерабатывающей компании и «РН-Маркетинга» (входят в «Роснефть»). Мероприятие традиционно приурочили к профессиональному празднику — Дню нефтяника.

В этом году основным местом посадки стал муниципальный сквер в Железнодорожном районе города на улице Чкалова, который был возрожден летом совместными усилиями городской администрации, общественности и нефтяников в рамках реализации проекта по создании комфортной городской среды. В ходе благоустройства сквера были вырублены аварийные деревья, удален сухостой. Для улучшения здоровья и внешнего вида деревьев проведена работа по кронированию, выкрашены бордюрные ограждения, установлены скамейки для семейного отдыха.

Высажено более 430 декоративных кустарников и многолетних растений. Теперь сквер украшают зимостойкая гортензия, яркая лиатрис, шалфей, гейхера и другие растения. Часть саженцев отправилась на озеленение других популярных мест отдыха — Торгового городка и Лыбедского бульвара. После работы всех участников ждал дружеский сладкий стол.

Как отметил заместитель генерального директора РНК по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды Андрей Ушаков, 2025 год — знаковый для предприятия: в октябре заводу исполняется 65 лет.

«Сегодня накануне нашего профессионального праздника — Дня нефтяника — и в преддверии юбилея завода мы рады внести очередной долгосрочный вклад в настоящее и будущее нашего города. Всем спасибо, что поддержали нашу акцию. Всех нас объединяет одно – желание жить в красивом, уютном и зеленом городе», — подчеркнул он.

Эта акция — лишь часть большой экологической программы нефтяников. Этой весной они уже озеленили сквер Победы на пересечении улиц Кудрявцева и Чапаева, высадив там более 350 растений и обустроив пешеходные зоны. Кроме того, силами предприятия были приведены в порядок три территории, связанные с памятью героев Великой Отечественной войны.

Такая активность — прямое отражение экологической стратегии «Роснефти». Компания стремится к лидерству в сфере минимизации воздействия на окружающую среду, и забота о зелёном фонде городов — важная составляющая этой масштабной работы.