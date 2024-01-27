Суббота, 27 января, 2024
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Рязанские музыканты сыграли в игру «Сто к одному» на канале Россия 1

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На канале Россия 1 27 января в эфир вышел выпуск игры «Сто к одному» с участием рязанцев. Команду «Хулиганы» из Рязани представили музыканты Екатерина Герда, Дмитрий Волков, Сергей Сафроний, Руслан Блохинов и Вячеслав Власкин.

Название их команды в игре соответствовало названию группы, в которой ребята играют. Против «Хулиганов» сыграла команда «Интеллигенты».

Как итог — «Хулиганы» обыграли «Интеллигентов» и вышли в большую игру. Нужного количества балов для победы а большой игре музыкантам набрать не удалось.

Выпуск «Сто к одному» с участием рязанцев доступен по ссылке.

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