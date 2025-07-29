Рязанские муниципалитеты поборются за победу в конкурсе с призовым фондом 1 млрд рублей

Рязанские муниципалитеты представят свои проекты на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Инициативы из Рязани, Александро-Невского, Михайловского и Касимовского округов поборются за победу в номинациях: развитие ЖКХ, создание позитивного имиджа территории, укрепление межнационального мира и внедрение цифровых технологий в городском хозяйстве.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» помогает выявлять и продвигать лучшие управленческие практики органов местного самоуправления.

Муниципалитеты-победители получат значительные средства для развития территорий. Общий призовой фонд в этом году, по словам Марата Хуснуллина, – 1 млрд рублей.