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Власть и политика

Рязанские муниципалитеты поборются за победу в конкурсе с призовым фондом 1 млрд рублей

Алексей Самохин

Рязанские муниципалитеты представят свои проекты на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. 

Инициативы из Рязани, Александро-Невского, Михайловского и Касимовского округов поборются за победу в номинациях: развитие ЖКХ, создание позитивного имиджа территории, укрепление межнационального мира и внедрение цифровых технологий в городском хозяйстве.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» помогает выявлять и продвигать лучшие управленческие практики органов местного самоуправления. 

Муниципалитеты-победители получат значительные средства для развития территорий. Общий призовой фонд в этом году, по словам Марата Хуснуллина, – 1 млрд рублей.

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