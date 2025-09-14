Рязанские молодожены заключили брак в природно-ландшафтном заповеднике «Усадьба Сергея Худекова»

В природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» в Рязанской области заключили брак Евгений и Светлана. Об этом сообщает «Сервис ЗАГС».

Усадьба Сергея Худекова — один из немногих усадебных парков, сохранившихся до наших дней на территории Рязанской области. Сегодня в нем растут деревья и кустарники 88 видов, относящихся к 17 семействам, 42 родам. Самым старым деревьям в парке-дендрарии свыше 150 лет.

Лес с вековыми деревьями, свежий воздух и сила истории. Когда-то здесь жил известный журналист и драматург. А сегодня здесь рождаются семьи!

За создание оригинального усадебного комплекса с прудами и парком — дендрарием Сергей Худенков был награжден золотой медалью Всемирной выставки в Париже.

Влюбленные открыли новое место для счастья, куда будут возвращаться на семейные годовщины!

