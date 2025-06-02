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Общество

Рязанские молодожены получат подарки от девелоперской компании «Мармакс»

Валерия Мединская

Рождение новой семьи – особенный период, когда закладывается прочный фундамент будущих отношений. Именно тогда собственное пространство становится больше чем просто квадратными метрами. Это место новых смыслов, где хочется создавать свои семейные традиции.

Сегодня некоторые пары откладывают важное решение о создании семьи и рождении детей – формально, чтобы сосредоточиться на карьере и личностном развитии, но истинной причиной часто выступают финансовые факторы. Это подтверждают социологи из Russian Field, опросившие более 1,6 тыс. россиян об их отношении к вопросу вступления в брак и планирования семьи.

За последний год количество зарегистрированных браков в стране снизилось на 7%: с 945 000 в 2023 году до 880 000 в 2024-м. Именно поэтому комфортные условия на старте семейной жизни становятся важнейшим фактором, способным влиять на демографическую ситуацию.

Для поддержки молодых семей девелоперская компания «Мармакс» запустила акцию – 200 тысяч рублей на покупку квартиры для тех, кто регистрирует брак в 2025 году. Участвовать в программе можно, выбрав квартиру в любом из жилых комплексов девелопера, при полной оплате, включая ипотечные средства. Приятный комплимент к новому статусу – не просто красивая цифра, эта сумма может компенсировать часть расходов на свадебное торжество.

«В каждом проекте «Мармакс» мы создаем пространство для счастливой семейной жизни, с заботой о комфорте, безопасности и благополучии резидентов. Мы понимаем, как важно не откладывать серьезные решения, и готовы поддержать молодые семьи в начале совместного пути. Эта акция – наш вклад в то, чтобы помочь им воплотить мечту о собственном пространстве, которое будет наполнено особенным смыслом, теплом и любовью», – отмечает Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».

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