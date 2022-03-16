Рязанские МФЦ вернулись к работе без предварительной записи

МФЦ Рязанской области вернулись к нормальному режиму работы — без обязательной предварительной записи, сообщил сайт Центра «Мои документы».

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Ограничения были введены из-за роста числа заболевших коронавирусом. Их отменил своим распоряжение губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Посетители могут записаться на приём в удобное для себя время. Те, кто уже получил такие талоны, будут обслуживаться в указанное в них время.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону контакт-центра учреждения: +7 (491-25) 5-50-55