Рязанские маршрутки №49 и №82 изменят схему движения с 12 января

В Рязани с 12 января 2022 года изменится схема движения маршруток №49 и №82, сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Вениамин Синяков во время прямой трансляции 24 декабря.

Так, автобус №49 теперь будет проходить через вокзал Рязань-1.

Транспорт на маршруте №82 проследует до микрорайона №1 Дашково-Песочни из Октябрьского городки, проезжая улицу Есенина, улицу Большую и Касимовское шоссе.

Реклама

По словам Синякова, ранее предполагалось, что маршрутки №82 будут ходить до ТЦ «Круиз», однако для разгрузки транспорта на улице Большой маршрут решили продлить до Дашково-Песочни.