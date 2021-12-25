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Суббота, 25 декабря, 2021
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Рязанские маршрутки №49 и №82 изменят схему движения с 12 января

Александр Ильин

В Рязани с 12 января 2022 года изменится схема движения маршруток №49 и №82, сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Вениамин Синяков во время прямой трансляции 24 декабря. 

Так, автобус №49 теперь будет проходить через вокзал Рязань-1. 

Транспорт на маршруте №82 проследует до микрорайона №1 Дашково-Песочни из Октябрьского городки, проезжая улицу Есенина, улицу Большую и Касимовское шоссе. 

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По словам Синякова, ранее предполагалось, что маршрутки №82 будут ходить до ТЦ «Круиз», однако для разгрузки транспорта на улице Большой маршрут решили продлить до Дашково-Песочни. 

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