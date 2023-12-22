Пятница, 22 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанские льготники смогут покупать продукты по электронным сертификатам

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

Льготные категории граждан из Рязанской области смогут покупать продукты по электронным сертификатам. Такая инициатива станет частью сотрудничества между регионом, Федеральным казначейством и АО «Национальная система платежных карт».

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Рязанской области Павел Малков, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Глава Рязанского региона отметил, что сотрудничество направлено на обеспечение людям комфортных условий при получении мер социальной поддержки.

Используем все возможности для того, чтобы комплекс мер расширялся, чтобы они были по-настоящему эффективными и доступными, а процесс их получения – простым и удобным,

— цитирует Малкова пресс-служба правительства.

В этом году по электронному сертификату 2 тысячи детей получат новогодние подарки. Также им смогут воспользоваться инвалиды – благодаря сертификату можно самостоятельно приобрести технические средства адаптации за средства бюджета.

Роман Артюхин отметил, что электронный сертификат способствует повышению качества управления общественными финансами во благо граждан.

Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев подчеркнул, что сертификат будет привязан к банковской карте «Мир», которая уже есть у льготника.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах