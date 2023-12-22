Рязанские льготники смогут покупать продукты по электронным сертификатам

Льготные категории граждан из Рязанской области смогут покупать продукты по электронным сертификатам. Такая инициатива станет частью сотрудничества между регионом, Федеральным казначейством и АО «Национальная система платежных карт».

Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Рязанской области Павел Малков, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Глава Рязанского региона отметил, что сотрудничество направлено на обеспечение людям комфортных условий при получении мер социальной поддержки.

Используем все возможности для того, чтобы комплекс мер расширялся, чтобы они были по-настоящему эффективными и доступными, а процесс их получения – простым и удобным, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.

В этом году по электронному сертификату 2 тысячи детей получат новогодние подарки. Также им смогут воспользоваться инвалиды – благодаря сертификату можно самостоятельно приобрести технические средства адаптации за средства бюджета.

Роман Артюхин отметил, что электронный сертификат способствует повышению качества управления общественными финансами во благо граждан.

Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев подчеркнул, что сертификат будет привязан к банковской карте «Мир», которая уже есть у льготника.