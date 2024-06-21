Рязанские компании учатся работать эффективнее

Более 2200 сотрудников предприятий, госорганизаций и офисных компаний Рязанской области прошли обучение на «Фабрике процессов». Учебная площадка действует на базе Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда» с 2020 года.

20 июня «Фабрику» посетили представители компаний «Каркас-Стандарт», «Промстройпроект», «Лига-Флекс», «Оптический дом», «Грейн», «Завод напитков», «МеталлоСтрой», «Тесис», а также АНО «Цифровой регион», Муниципального коммерческого центра и Агентства развития бизнеса.

Тренинг для них провели эксперты Регионального центра компетенций. Они показали «фабрикантам», как с помощью инструментов бережливого производства добиться высоких финансово-экономических показателей, находить и устранять производственные потери, повышать свою эффективность и результативность. Методом проб и ошибок участники нашли решение выявленных проблем, оптимизировали производственный процесс и к финальной смене достигли положительных результатов ― сократили себестоимость изделия почти в 3 раза и принесли общую виртуальную прибыль в 258 тысяч рублей.

Своими впечатлениями от прохождения тренинга поделилась начальник лаборатории «Каркас-Стандарт» Елена Логинова. На «Фабрике процессов» ей досталась роль начальника производства.