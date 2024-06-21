Пятница, 21 июня, 2024

Рязанские компании учатся работать эффективнее

Автор: 7info

Опубликовано

Более 2200 сотрудников предприятий, госорганизаций и офисных компаний Рязанской области прошли обучение на «Фабрике процессов». Учебная площадка действует на базе Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда» с 2020 года.

20 июня «Фабрику» посетили представители компаний «Каркас-Стандарт», «Промстройпроект», «Лига-Флекс», «Оптический дом», «Грейн», «Завод напитков», «МеталлоСтрой», «Тесис», а также АНО «Цифровой регион», Муниципального коммерческого центра и Агентства развития бизнеса.

Тренинг для них провели эксперты Регионального центра компетенций. Они показали «фабрикантам», как с помощью инструментов бережливого производства добиться высоких финансово-экономических показателей, находить и устранять производственные потери, повышать свою эффективность и результативность. Методом проб и ошибок участники нашли решение выявленных проблем, оптимизировали производственный процесс и к финальной смене достигли положительных результатов ― сократили себестоимость изделия почти в 3 раза и принесли общую виртуальную прибыль в 258 тысяч рублей.

Своими впечатлениями от прохождения тренинга поделилась начальник лаборатории «Каркас-Стандарт» Елена Логинова. На «Фабрике процессов» ей досталась роль начальника производства.

«Я не ожидала, что „Фабрика процессов“ ― очень активное мероприятие, где от каждого участника зависит успех всего предприятия. Нас научили правильно организовывать свои рабочие места, логистику производственного процесса, распределять нагрузку между рабочими. Считаю, что наша команда достигла хороших результатов и стала по-настоящему дружной. Благодарю всех, кто сегодня был на „Фабрике“, а также наших тренеров», ― сказала Елена.

Рязанские компании учатся работать эффективнее

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Евгений Цыганов стал 76-летним Дедом

Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Житель Рязани погиб в ДТП в Клепиковском районе

Протоиерей Алексий Супонькин умер в 43 года

Рязанская команда готовится к профсоюзному турслёту на озере Байкал

За 5 месяцев года в Рязанской области построено 2395 квартир

В Шиловском районе развёрнут временный пункт работы с потребителями электроэнергии

В Москве парни с ножом и пистолетом требовали деньги у знакомого

Серийного похитителя велосипедов задержали в Рязани

В Рязани дети портили детскую площадку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Татьяна Панфилова: «Город окажет системе здравоохранения любую посильную помощь»

Гордума
В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» с 2021 года идет масштабная реконструкция поликлиники №2

Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Новости Рязани
На личном приеме глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с родными Почетного гражданина

Евгений Цыганов стал 76-летним Дедом

Новости мира
Настолько возрастную роль он сыграет в кино впервые в фильме «Батя 2. Дед»

Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Новости Рязани
Если животное уже имеет чип, то установка нового не потребуется, в Реестр будет внесён номер установленного чипа и сведения о владельце, указанные в заявлении.

Житель Рязани погиб в ДТП в Клепиковском районе

Новости Рязани
При столкновении с деревом водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.