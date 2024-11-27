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Рязанские компании участвуют в международной строительной выставке в ОАЭ

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Фото предоставлено пресс-службой АРБ

26 ноября в Дубайском центре международной торговли в ОАЭ стартовала международная строительно-монтажная выставка «Big 5 Global 2024». Рязанскую область представляют компании «Агромарт», «МПК «КРЗ», «Ларта Гласс Рязань», ИП Лазарева И. И., «Спорт Комплект», НПП «Тепловодохран» и «ЦТО «Микрон». Коллективный стенд региона, а также участие предприятий в выставке стало возможным благодаря поддержке Агентства развития бизнеса. Рязанцы ставят своей целью поиск новых поставщиков и обмен контактами с потенциальными партнерами.

«Big 5 Global» проводится ежегодно с 1982 года. Мероприятие служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки. Выставка, которая объединила более 2700 экспонентов из более чем 60 стран мира, продемонстрирует передовые технологии, инновационные решения не только в строительной отрасли, но и в урбанистике и организации общественных городских пространств. Ожидается, что за три дня работы экспозиции ее посетят более 100 тыс. человек. Программу выставки дополняют деловые конференции, образовательные лекции и мастер-классы.

«В этом году производители Рязанской области продемонстрировали свою продукцию и технологии на 25 международных выставках. Это отличная возможность установить деловые контакты с иностранными партнерами, расширить географию экспортных поставок и дать своему бизнесу дополнительный импульс для развития», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанские компании участвуют в международной строительной выставке в ОАЭ
Рязанские компании участвуют в международной строительной выставке в ОАЭ
Рязанские компании участвуют в международной строительной выставке в ОАЭ
Рязанские компании участвуют в международной строительной выставке в ОАЭ
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