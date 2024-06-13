Четверг, 13 июня, 2024

Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию

Автор: 7info

Опубликовано

12 июня в Турции стартовала бизнес-миссия Рязанской области, организованная региональным Агентством развития бизнеса. В мероприятии принимают участие 7 экспортно ориентированных рязанских компаний, представляющих строительную отрасль, приборостроение, пищевую промышленность, АПК, IT и производство товаров народного потребления.

Компании-участники бизнес-миссии могут найти потенциальных покупателей и дистрибьюторов для сбыта своей продукции и выйти на рынок Турции. В рамках бизнес-миссии проходят встречи с потенциальными бизнес-партнерами и представителями местных муниципалитетов, B2B переговоры, где обсуждаются пути дальнейшего взаимодействия.

Рязанская официальная делегация во главе с заместителем председателя правительства Рязанской области Юлией Шваковой встретились с представителями Российско-Турецкого торгового дома «РОСТ» и Совета по внешнеэкономическим связям Турции. 13 июня запланирована встреча с Генеральным консулом РФ в Стамбуле Андреем Буравовым. Темы обсуждения — активизация поставок продукции рязанских предприятий, решение проблем с взаиморасчетами и вопросы прохождения сертификации, а также участие турецких предпринимателей в Деловом форуме «Дни международного бизнеса».

«Турция традиционно входит в первую десятку стран-контрагентов области по товарообороту, региональные компании проявляют стабильный интерес к рынку республики. Кроме того, эта дружественная России страна в нынешних условиях является одним из крупнейших хабов для поставок товаров российского производства в страны Персидского залива и Африки», — отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Напомним, в 2023 году в рамках бизнес-миссий делегация Рязанской области посетила 6 стран. В 2024 году также намечено 6 визитов представителей регионального бизнеса в иностранные государства. Организатором бизнес-миссий выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, ведущий деятельность в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию
Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию
Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию
Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию
Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию
Рязанские компании участвуют в бизнес-миссии региона в Турцию

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Участок дороги Тамбов-Шацк в Шацком районе капитально отремонтируют

Новости Рязани
Начальная цена контракта составила 1,3 млрд руб.

Рязанцы сообщили о «вакханалии на дорогах» из-за неработающих светофоров

Новости Рязани
Ранее стало известно об отключении электричества в Рязани.

Рязанец второй раз пробежал самый массовый ультрамарафон в мире

Новости Рязани
Ультрамарафон составил 85,91 км вверх, 1800 м набора высоты и 1200 м спуска.

Финал шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ пройдёт в это воскресенье

Новости мира
В этот вечер станет известно, кто из музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые, получит звание «суперстара».

Завершились съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Фёдором Добронравовым

Новости мира
В новом сезоне зрителей ждет продолжение истории Виктора Петровича Молодцова, который столкнется с новыми вызовами в сфере градостроительства.