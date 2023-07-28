Пятница, 28 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанские компании представили свою продукцию на саммите Россия – Африка

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

Рязанские компании-экспортеры представили свою продукцию на втором на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает правительство Рязанской области, в число участников саммита вошли Рязанский завод металлокерамических приборов, Елатомский приборный завод, компании «Эра», «Фахманн Руссланд», «Кормелл-Развитие», «А-Гласс», «Би-ту-Би Юроп», «Емельянъ Савостинъ», «Бравос», «Экорост» и «ТД «Вестар».

Зампред Юлия Швакова на своей страничке ВКонтакте подчеркнула, что в этом году регион планирует увеличить поставку в Африку электрических машин и оборудования, средств наземного транспорта, печатных книг, газет и других изделий полиграфической промышленности, вентиляционных систем, медицинских приборов и оборудования, ватно-марлевой продукции и органических удобрений.

По итогам прошлого года Рязанская область вела торговлю с 13 странами континента, отметила Юлия Швакова.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

МЧС предупредило рязанцев о ливнях и грозах

Ведомство выпустило метеопредупреждение на 28 июля.

В Рязани разрешили поворот на проезд Яблочкова с Куйбышевского шоссе с двух полос

Поворот на Яблочкова с Куйбышевского шоссе разрешен с двух правых полос.

Причиной задымления у ТРЦ «Премьер» стало возгорание мусора

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Очевидцы заметили у ТРЦ «Премьер» сильное задымление

Видео с задымлением опубликовала группа «Rzn life» ВКонтакте.

Рязанцев приглашают на фестиваль ландшафтного дизайна и флористики

28 и 29 июля в Торговом городке состоится фестиваль ландшафтного дизайна и флористики, сообщает правительство Рязанской области.

Администрация прокомментировала вырубку деревьев на улице Белякова

В администрации сообщили, что вырубка и обрезка деревьев на улице Белякова ведется в целях предотвращения их обрушения и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан.

Рязанцев обучат правилам вождения электросамокатов

28 и 29 июля в Лесопарке пройдет обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов, информирует администрация города.

Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй

Первый международный фестиваль «Русская опера» проходит в Рязани с 27 по 30 июля.

Из-за серьёзного ДТП в Солотче перекрыли дорогу

Люди стоят в пробке и не могут проехать.

На детской субботе в «М5 Молл» юные рязанцы заполнят сосуд бесстрашия

29 июля на традиционную детскую субботу в «М5 Молл» соберутся самые отважные и бесстрашные.

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

Жители Дягилева услышали хлопки

Официальная информация о случившемся пока не поступала.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации