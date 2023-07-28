Рязанские компании представили свою продукцию на саммите Россия – Африка

Рязанские компании-экспортеры представили свою продукцию на втором на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает правительство Рязанской области, в число участников саммита вошли Рязанский завод металлокерамических приборов, Елатомский приборный завод, компании «Эра», «Фахманн Руссланд», «Кормелл-Развитие», «А-Гласс», «Би-ту-Би Юроп», «Емельянъ Савостинъ», «Бравос», «Экорост» и «ТД «Вестар».

Зампред Юлия Швакова на своей страничке ВКонтакте подчеркнула, что в этом году регион планирует увеличить поставку в Африку электрических машин и оборудования, средств наземного транспорта, печатных книг, газет и других изделий полиграфической промышленности, вентиляционных систем, медицинских приборов и оборудования, ватно-марлевой продукции и органических удобрений.

По итогам прошлого года Рязанская область вела торговлю с 13 странами континента, отметила Юлия Швакова.