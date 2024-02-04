Воскресенье, 4 февраля, 2024
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Рязанские энергетики заявили о готовности к непогоде

7info
Фото: Рязаньэнерго
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Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы работать в условиях плохой погоды, на предприятии сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В воскресенье, 4 февраля, в Рязанской области ожидается мокрый снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду.

— К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 114 бригад, 363 человека, 193 единицы техники, — сообщили в «Рязаньэнерго».

Энергетики взяли на контроль социально значимые объекты, подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт.

Жители Рязани и области могут сообщать о проблемах с электричеством на бесплатную горячую линию по номеру: 8 (800) 220-0-220.

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