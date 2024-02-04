Рязанские энергетики заявили о готовности к непогоде

Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы работать в условиях плохой погоды, на предприятии сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В воскресенье, 4 февраля, в Рязанской области ожидается мокрый снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду.
Энергетики взяли на контроль социально значимые объекты, подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт.
Жители Рязани и области могут сообщать о проблемах с электричеством на бесплатную горячую линию по номеру: 8 (800) 220-0-220.