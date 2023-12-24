Рязанские энергетики устраняют последствия снегопада

Энергетики «Рязаньэнерго» работают в особом режиме работы из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба компании.

По территории региона проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий — сильный мокрый снег. С 6:00 24 декабря в филиале «Рязаньэнерго» введен особый режим работы.

В устранении технологических нарушений задействовано 52 бригады энергетиков: 130 специалистов и 54 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Организована работа временного информационного центра в здании управления филиала «Рязаньэнерго».

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.