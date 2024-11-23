Рязанские энергетики сообщили о новой волне непогоды

Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушения электроснабжения после новой волны непогоды. Об этом сообщает пресс-служба организации.

23 ноября из-за дождя, мокрого снега и ветра, скорость которого местами достигает 23 м/с, произошли повторные локальные нарушения электроснабжения в регионе. В восстановительных работах задействованы 80 бригад «Рязаньэнерго»: 265 сотрудников, 96 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Спасском, Шиловском, Михайловском, Рязанском, Александро – Невском, Скопинском и Ряжском районах.

Отмечается, что в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке:

https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy



Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).



