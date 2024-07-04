Четверг, 4 июля, 2024

Рязанские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Автор: Кристина Аманн

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Фото пресс-службы филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

Напомним, в период с 4 по 6 июля в Рязанской области ожидается гроза с сильным ливнем, ветер до 27 м/с, град. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 112 бригад «Рязаньэнерго»: 339 энергетиков, 182 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

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