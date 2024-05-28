Рязанские и московские медики спасли беременную женщину с инсультом и будущего ребенка

В Рязани у беременной женщины случился инсульт. Об этом пишут в группе Рязанского перинатального центра.

Отмечается,что срок беременности был критично мал для плода.

К спасению женщины подключились медики из Рязанской ОКБ, Рязанского перинатального центра, столичного НМИЦ акушерства, гинекологии и перинаталогии имени Кулакова. Ее состояние стабилизировали и сохранили беременность.

Родоразрешение происходило путём кесарева сечения в связи с перенесённым инсультом. Мама и малыш находились под наблюдением специалистов Рязанского перинатального центра Рязани. Когда их состояние стабилизировалось, из выписали домой. Сейчас семья чувствует себя хорошо.

Отмечается, что инсульт всё чаще встречается у относительно молодых людей, в том числе у будущих мам.