Рязанские градозащитники заявили о попытке отдать территорию у Кремля под элитную застройку

Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступили против новых режимов достопримечательного места Рязанский кремль. Об этом говорится в группе ВООПИиК Вконтакте.

Градозащитники считают, что нововведения позволят начать строительство элитного жилья в центре Рязани.

Режимы разработаны Нижегородской фирмой ООО «Аграф», документ прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

Реклама

Вот что пишут представители ВООПИиК:

Старые режимы ДМ откорректировали так, что сделали еще хуже прежних.

Если раньше территория речного порта входила в зону охраняемого ландшафта, то теперь там разрешена 3-х этажная многоквартирная застройка. Это самое ценное место, расположенное очень близко от Кремля, на котором никогда люди не жили.

В новом проекте есть откровенные ляпы.

На месте д. 24 по ул. Новослободской, который сохранился с 1880-х годов и принадлежал В. П. Насакину, показана 4-х этажная застройка?!

Вокруг ОКН по Соборной пл. 17, здание бывшей Женской тюрьмы, первая пол. XIX в. вплотную к памятнику там, где должна быть охранная зона, установлена зона 4-х этажной застройки.

На ул. Кремлевский вал проектом вместо прежней максимально допустимой высоты в 7,5 м установлена высота в 12 м.

Во дворе 4-го лицея, расположенного в охранной зоне Ансамбля кремля, показана 4-х этажная застройка.

На схеме бордовое пятно — это 3-х этажная застройка Острова!!!

Коричневое пятно это 3-х этажная застройка берега р. Трубеж на месте речного порта.