Вторник, 21 марта, 2023
7info

Рязанские газовики перешли на усиленный режим работы в связи с паводком

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы в связи с активным таянием снега в регионе и ростом уровня воды в реках.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения жителей, газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети, попадающие в зону возможного подтопления. Проводится отключение станций катодной защиты подземных газопроводов, расположенных в этих зонах. 

Организован круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Проведены инструктажи с личным составом, отрабатывается схема взаимодействия с региональным МЧС и органами местного самоуправления.

«Напоминаем нашим абонентам, что при появлении запаха газа необходимо перекрыть краны к газоиспользующему оборудованию, открыть окна для проветривания помещения, не включать и не выключать освещение, не пользоваться телефонами и электроприборами. Следует покинуть помещение и вызвать из незагазованного места аварийную службу по телефону  04 или 104 — с мобильного», – отметил начальник ЦДС АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации