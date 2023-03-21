Рязанские газовики перешли на усиленный режим работы в связи с паводком

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы в связи с активным таянием снега в регионе и ростом уровня воды в реках.
В целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения жителей, газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети, попадающие в зону возможного подтопления. Проводится отключение станций катодной защиты подземных газопроводов, расположенных в этих зонах.
Организован круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Проведены инструктажи с личным составом, отрабатывается схема взаимодействия с региональным МЧС и органами местного самоуправления.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram