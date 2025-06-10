Рязанские единороссы сформировали список на выборах в Рязанскую облдуму

Представители «Единой России» утвердили региональный список кандидатов на выборах в Рязанскую областную Думу.

Общерегиональную тройку возглавил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков. Также в список включены участник СВО Михаил Давыдов и глава Рязани Татьяна Панфилова.

Сегодня Рязанская областная Дума официально назначила выборы депутатов следующего созыва. Они пройдут в Единый день голосования 14 сентября.