Вторник, 10 июня, 2025
19.2 C
Рязань
Фото: ryazan.er.ru
Власть и политика

Рязанские единороссы сформировали список на выборах в Рязанскую облдуму

Алексей Самохин

Представители «Единой России» утвердили региональный список кандидатов на выборах в Рязанскую областную Думу. 

Общерегиональную тройку возглавил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков. Также в список включены участник СВО Михаил Давыдов и глава Рязани Татьяна Панфилова. 

Сегодня Рязанская областная Дума официально назначила выборы депутатов следующего созыва. Они пройдут в Единый день голосования 14 сентября.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.

Последние новости

Правительство

«Народный контроль» проверил спортшколу «Локомотив»

«Народный контроль» оценил территорию и состояние здания, стадион, внутренние помещения, качество услуг. В числе положительных моментов были отмечены: наличие урн, парковок, шлагбаума, работающее видеонаблюдение.
Происшествия

Наркоторговца с приятелем наркоманом задержали в центре Рязани

Подозреваемые были задержаны около площади Победы. При личном досмотре у каждого из них были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком.
Транспорт и дороги

Благодаря нацпроекту Рязань получит ещё 14 троллейбусов

Павел Малков подчеркнул, что региональный автопарк автобусов и троллейбусов серьезно обновился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Новости России

Атака будет внезапной: эксперт рассказал об ударе «Орешником» по Украине

Кроме "Орешника", у России есть и другое неядерное оружие. Летняя кампания уже началась и продолжается
Новости России

Официально: Ночью нанесён массированный удар по Киеву

Атаке подверглись предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности
Новости России

В Госдуме обсуждают повышение НДФЛ до 35% для одной категории россиян

Речь идёт не о всеобщем повышении налогов, а только о введении более высокой ставки для сверхвысоких доходов.
Общество

Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.
Происшествия

При строительстве новой школы в Семчино выявили грубые нарушения

Толщина бетонной подготовки под фундаментную плиту составила 90 мм при проектных 100 мм