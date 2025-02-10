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Фото: Минспорт Рязанской области
Спорт

Рязанские дзюдоистки завоевали бронзу Кубка Европы

Анастасия Мериакри

Рязанские дзюдоистки завоевали бронзу Кубка Европы. Об этом сообщает министерство спорта области ВКонтакте. 

Соревнования проходили 8 и 9 февраля в столице Боснии и Герцеговины. Свое мастерство продемонстрировали более 376 дзюдоистов, из них 51 житель России: 30 юниоров и 21 юниорка.

В соревнованиях приняли участие воспитанницы СШОР «Комета» из Рязани. Шестопалова Александра завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг. В категории 78 кг 3 место досталось Кристине Коноваловой. Поздравляем спортсменок и их тренера Михаила Пуляева.

Рязанские дзюдоистки завоевали бронзу Кубка Европы Свое мастерство продемонстрировали более 376 дзюдоистов, из них 51 житель России.
Фото: Минспорт Рязанской области
Рязанские дзюдоистки завоевали бронзу Кубка Европы Свое мастерство продемонстрировали более 376 дзюдоистов, из них 51 житель России.
Фото: Минспорт Рязанской области
Рязанские дзюдоистки завоевали бронзу Кубка Европы Свое мастерство продемонстрировали более 376 дзюдоистов, из них 51 житель России.
Фото: Минспорт Рязанской области

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