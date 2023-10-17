Рязанские добровольцы вышли в финал Международной премии #Мывместе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

В финал национального трека Международной премии #Мывместе в этом году вышли 128 человек из 48 регионов нашей страны. В их числе студент Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Георгий Володичев, который представил проект «Студенческая выездная бригада РязГМУ «Вакцина здоровья» в номинации «Обучение служением» и волонтер Шиловского района Денис Севрюков — автор проекта «Под покровом Александра Невского» в номинации «Первый поступок».

Анна Рослякова поздравила рязанцев с выходом в финал и пожелала успехов на заключительном этапе.

«Молодые люди будут соревноваться в последнем этапе Премии, который включает в себя народное голосование и оценку именитого жюри», — сказала она.

В настоящее время в рамках Международной премии #Мывместе проходит народное голосование. Поддержать участников от Рязанской области жители региона могут на сайте проекта. Затем состоится экспертная оценка инициатив. Итоги Международной премии подведут 5 декабря в Москве в рамках проведения Международного форума гражданского участия #Мывместе.

Премия #Мывместе учреждена по поручению Президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она стала продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Учредитель Премии — Федеральное агентство по делам молодежи, организатор — Ассоциация волонтерских центров.