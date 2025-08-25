Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова принимают участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Об этом сообщает издательство «Пресса».

С 22 по 31 августа 2025 года в Москве на Красной площади проходит Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Среди участников фестиваля — герои специальной военной операции.

Рязанские десантники представили насыщенную и разнообразную программу, они продемонстрировали зрителям выполнение строевых приемов с карабином Симонова, безупречную выучку и воинскую дисциплину. Выступления коллектива сопровождались оркестровой фантазией «Вечный огонь», созданной Михаилом Костылевым, и знаменитой советской «песней-пеленг» для лётчика «Родина слышит», которую написал Дмитрий Шостакович на слова Евгения Долматовского в 1950 году. В завершение выступления десантники развернули огромный флаг Воздушно-десантных войск.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.