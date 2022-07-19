Рязанские депутаты поддержали реструктуризацию администрации города.

Решение о поддержке изменений в структуру рязанской администрации парламентарии приняли накануне. Об этом сообщила Елена Сорокина ВКонтакте.

Прежде всего реорганизация ждёт блок городского хозяйства. По словам мэра, поступает много жалоб от жителей, также на проблемы указывает врио рязанского губернатора.

Елена Сорокина заявила о необходимости выстроить чёткую вертикаль управления для взаимодействия между ведомствами и оперативности.

Капитальное строительство теперь войдёт в блок городского хозяйства. Архитектура и градостроение объединят с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений. Градоначальник уточнила, что в одном блоке эти ведомства будут работать синхроннее.

Управленческий персонал сократится: должность заместителя главы аннулируют.

Как заявила мэр Рязани, решение непростое, но это только первый этап изменений.