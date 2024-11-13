Рязанские депутаты обсудили меры поддержки многодетных семей в регионе

В среду, 13 ноября, на заседании Рязанской областной Думы парламентарии обсудили ход реализации в регионе Указа Президента России от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Данной теме был посвящен «правительственный час». С докладом выступил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов.

Глава профильного ведомства сообщил, что в регионе проживают более 120 тысяч семей с детьми, из которых свыше 14 тысяч – многодетные. При этом за последние 10 лет количество рязанских семей, воспитывающих трех и более детей, увеличилось в 2 раза. В начале текущего года Указом Президента закреплен бессрочный статус таких семей. Это позволило независимо от возраста детей в первоочередном порядке получать документы в различных учреждениях и органах власти, посещать поликлиники, приобретать путевки в детские оздоровительные лагеря, а также записать ребенка в детский сад. Утвержден единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.

– В настоящее время министерство ведет замену удостоверений, уже выдано свыше 5 тысяч. Документ нового образца действует на всей территории России и позволяет бесплатно посещать культурно-досуговые организации, музеи, выставки, парки культуры и отдыха в любом регионе страны, – рассказал Денис Тараканов. – Кроме того, в Рязанской области реализуется пилотный проект по введению электронного удостоверения. Это QR-код, который доступен многодетной семье в личном профиле на портале «Госуслуги». Сейчас код можно предъявить при посещении учреждений культуры. Работаем над внедрением возможности его применения в учреждениях образования и здравоохранения.

Министр подчеркнул, что многодетным семьям региона доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки, и перечислил ключевые виды помощи: единое пособие (до 13,7 тысяч рублей), региональный материнский капитал (почти 86 тысяч рублей), единовременная выплата взамен предоставления земельного участка (до 200 тысяч рублей), субсидия на догазификацию (до 100 тысяч рублей), региональные выплаты при рождении ребенка (20 тысяч рублей).

– Работаем над тем, чтобы получение мер поддержки было удобным и комфортным для семей. В частности, выплата при рождении ребенка доступна в электронном виде в проактивном формате. Это означает, что сведения о рождении малыша профильное ведомство берет из базы ЗАГСа. Далее семья автоматически получает приглашение на получение меры социальной поддержки, – пояснил Денис Тараканов.

Денис Тараканов акцентировал внимание на том, что виды помощи многодетным семьям постоянно совершенствуются, добавляются новые льготы и выплаты. В качестве примера глава профильного министерства назвал компенсацию при оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечение бесплатными лекарствами детей в возрасте до 6 лет, ведение ежегодной выплаты на школьную и спортивную форму в размере 4 тысяч рублей (ее получили свыше 20 тысяч юных жителей области). Кроме того, школьники из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд и бесплатное питание в школах. Всего различные меры поддержки получают более 49 тысяч юных жителей региона из многодетных семей.

Отдельно Денис Тараканов остановился на нефинансовых видах помощи. Сегодня в регионе более 130 различных социальных сервисов. Например, в области развита система семейного кураторства: специалисты оказывают помощь многодетным родителям в решении проблем, связанных с воспитанием детей, решением бытовых и других вопросов. На сегодняшний день такой помощник есть у каждой многодетной семьи региона. Кроме того, в области реализуются проекты «Добротека», «Студенческая семья в ожидании счастья», «Добрая няня», «Многодетная беременная», работает юридическое бюро. В областном центре и районах области открыты многофункциональные семейные центры, где в режиме «одного окна» многодетные родители могут получить консультацию по широкому спектру вопросов.

В ходе доклада Денис Тараканов обратил внимание на усиление работы в части информирования рязанцев о доступных мерах поддержки. В области проводятся форумы, круглые столы, тематические встречи, семейные фестивали. Активно используются социальные сети и средства массовой информации. Социальную рекламу можно увидеть на остановочных павильонах и в транспорте. Запущено мобильное приложение «Открытый регион 62» – платформа услуг и сервисов для решения вопросов жителей области. Всю необходимую информацию о мерах поддержки можно найти на сайте и в социальных сетях министерства труда и социальной защиты населения.

После основного доклада парламентарии задали министру интересующие их вопросы. Депутаты Денис Сидоров и Андрей Семенюк попросили более подробно рассказать о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Глава профильного ведомства сообщил, что в текущем году в областном центре с выбором земли под строительство жилого дома определились 440 семей, еще около 300 – подобрали участки в районах Рязанской области. Вопросы обеспечения земельных наделов необходимой инфраструктурой решаются сотрудниками администраций районов и округов совместно с представителями регионального правительства. Выплаты взамен земли в текущем году получили 254 многодетные семьи, еще столько же – в 2023. В бюджете 2025 года на эти цели заложено 60 млн рублей, что позволит получить выплату еще 300 семьям.

Парламентарий Сергей Гришков поинтересовался, какие преференции, помимо посещения учреждений культуры, предоставляются в регионе многодетным семьям при предъявлении бумажного или электронного удостоверения. Денис Тараканов рассказал, что в области действует программа лояльности. К ней уже подключились более 200 различных организаций, например, кинотеатры и детские досуговые центры, на услуги которых многодетным семьям доступны скидки. В планах министерства – поиск новых крупных партнеров и создание сети таких учреждений во всех районах области.

Тему профессионального переобучения и повышения квалификации поднял депутат Денис Сидоров. По мнению парламентария, многодетным мамам необходимо предоставить возможность получить востребованную на рынке труда профессию. Глава минтруда сообщил, что с апреля 2024 года в регионе на площадке службы занятости реализуется проект «Мама работает». В его рамках для жительниц области, воспитывающих детей, и тех, кто только готовится стать мамами, проводят мастер-классы, различные тематические занятия, но главное – женщины могут обучиться современным профессиям.

– 130 женщин уже прошли обучение. Это IT-сфера, продвижение в соцсетях, аналитика данных, операторы беспилотных авиационных сетей, цифровые иллюстраторы, дизайнеры мобильных приложений. Более 80 жительниц области уже трудоустроены, – сообщил Денис Тараканов. – Кроме того, есть возможность открыть свое дело и получить выплату 117 тысяч рублей или заключить соцконтракт – в этом случае поддержка государства составит 350 тысяч рублей.

Депутаты Татьяна Баринова и Сергей Пупков выступили с предложением расширить список льгот, которые предоставляются независимо от уровня дохода многодетной семьи. В частности, по мнению парламентариев, критерий нуждаемости необходимо снять при начислении ежемесячной выплаты на проезд обучающимся и компенсации части родительской платы за детский сад.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что вопросы поддержки многодетных семей необходимо обсудить непосредственно с жителями области, воспитывающими трех и более детей, и предложил посвятить этой теме ближайшее заседание Совета при председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан. К дискуссии планируется пригласить представителей профильных региональных министерств.