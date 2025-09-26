Пятница, 26 сентября, 2025
3.3 C
Рязань
Власть и политика

Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ

Алексей Самохин

В правительстве Рязанской области прошло заседание, посвященное внедрению и популяризации мессенджера МАХ. В нём приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Боков и министр цифрового развития Максим Соников.

По словам Бокова, рабочая группа по внедрению мессенджера собирается регулярно. Чиновники активно используют МАХ для делового общения, и большинство ведомственных чатов уже перенесены в эту систему.

Министр Соников рассказал, что в приложении создают региональные сервисы, среди которых — мини-приложение «Единая цифровая карта жителя». Оно позволит рязанцам удалённо оформлять карты и подтверждать льготы, без личных визитов в МФЦ или банки.

В мессенджере также появляются официальные каналы ведомств и организаций. Свои каналы уже зарегистрировали газета «Рязанские ведомости», а также областные министерства образования, труда и социальной защиты.

Внедрение мессенджера проходит в соответствии с федеральным законом № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией».

Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ
Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ
Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ
Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ

Самые читаемые материалы

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.

Последние новости

Власть и политика

Рязанская область стала центром развития беспилотных технологий

Регион участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», цель которого — создание к 2030 году сети центров для проектирования и производства дронов.
Транспорт и дороги

Новый мост через Оку в Рязани сдадут в 2029 году

По словам губернатора, новый мост разгрузит существующую переправу и улучшит транспортное сообщение между Рязанью, посёлком Солотча и пятью районами области, а также обеспечит транзит до Нижегородской и Владимирской областей.
Новости России

Джейсон Деруло провёл в пути 30 часов ради концертов в России

Певец выступит 26 сентября на ЦСКА Арене в Москве, а 28 сентября — на СКА Арене в Санкт-Петербурге.
Новости России

Российские военные продвинулись на 3 км вглубь Харьковской области и вошли в Отрадное

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Новости России

Дизайнер Лебедев рассказал, за что его обматерили и выгнали из такси

Блогер Артемий Лебедев рассказал в шоу «Кто твой подписчик?»...
Новости России

Мать православного бойца СВО пожаловалась, что ее сына тайно похоронили мусульмане

Жительница города Нытву Пермского края заявила агентству Regnum, что...
Общество

Отопительный сезон в Рязани начнется с 29 сентября

В Рязани стартует отопительный сезон. Глава администрации города Виталий Артёмов подписал соответствующее постановление, согласно которому поэтапный пуск тепла начнется с 29 сентября.
Общество

В Рязанской области 10 человек лишились российских паспортов с начала 2025 года

Еще 12 материалов о лишении гражданства в настоящее время находятся на рассмотрении.