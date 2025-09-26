Рязанские чиновники активно переходят на отечественный мессенджер МАХ

В правительстве Рязанской области прошло заседание, посвященное внедрению и популяризации мессенджера МАХ. В нём приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Боков и министр цифрового развития Максим Соников.

По словам Бокова, рабочая группа по внедрению мессенджера собирается регулярно. Чиновники активно используют МАХ для делового общения, и большинство ведомственных чатов уже перенесены в эту систему.

Министр Соников рассказал, что в приложении создают региональные сервисы, среди которых — мини-приложение «Единая цифровая карта жителя». Оно позволит рязанцам удалённо оформлять карты и подтверждать льготы, без личных визитов в МФЦ или банки.

В мессенджере также появляются официальные каналы ведомств и организаций. Свои каналы уже зарегистрировали газета «Рязанские ведомости», а также областные министерства образования, труда и социальной защиты.

Внедрение мессенджера проходит в соответствии с федеральным законом № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией».