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Спорт

Рязанские баскетболистки, которых поддерживает «Зелёный сад», победили в межрегиональном турнире

Валерия Мединская

Девушки 2011-2012 годов рождения из рязанской команды «Оникс» стали лучшими на «Весенней капели». Турнир проходил в городе Собинка Владимирской области. Особенно отличились спортсменки Анастасия Снопова и Мирослава Федоряка. Первая стала лучшим игроком, а вторая MVP (самым ценным игроком) турнира.

Сборная баскетбольная команда Рязанской области тренируется на базе школы №75 под руководством тренера высшей категории Василия Васильчикова. Команда существует всего три года, но уже успела попасть в суперфинал всероссийского «Кубка Феникса». Кроме того, рязанские баскетболистки стали третьими в ЦФО.

Рязанские баскетболистки, которых поддерживает «Зелёный сад», победили в межрегиональном турнире Девушки 2011-2012 годов рождения из команды «Оникс» стали лучшими на турнире «Весенняя капель».

В год своего 25-летия ГК «Зелёный сад» уделяет особое внимание социальным проектам. В том числе — поддержке детского спорта. Сотрудничество строительной компании и баскетбольной команды «Оникс» обязательно будет продолжено.

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