Рязанские артисты выступили для раненых бойцов в одном из госпиталей Луганска

В преддверии Дня матери рязанские артисты-волонтеры выступили для раненых бойцов в одном из госпиталей Луганска, сообщает правительство Рязанской области.

В состав группы вошли депутат Рязгордумы Максим Гармашев, заместитель руководителя комитета семей воинов Отечества Рязанской области Анна Иванова, депутат Ряжской районной Думы Станислав Кострюков и артисты Элла Хрусталева, Валентина Рязанова, Иван Миронов и Алексей Богомолов.

По словам Анны Ивановой, в преддверии Дня матери бойцам особенно важно почувствовать частичку домашнего тепла и поддержку земляков.

В госпитале артисты исполнили военно-патриотические и народные песни. Также волонтеры передали в зону СВО гуманитарный груз.