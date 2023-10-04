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Рязанские актёры сыграла во втором сезоне сериала «Бедный олигарх»

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Рязанские актёры сыграли во втором сезоне сериала «Бедный олигарх» на ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Снялись в авантюрной комедии уроженцы рязани Александр Кухаренко и Дмитрий Брауэр.

По сюжету второго сезона «Бедного олигарха», потерявший всё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его дворецкий Адам оказываются в тюрьме. Местный контингент встречает новичков враждебно. Но Гнида не пропадёт даже в камере: его по-прежнему будет манить запах свободы, своего особняка и огромного состояния.

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