Рязанские актёры сыграла во втором сезоне сериала «Бедный олигарх»

Рязанские актёры сыграли во втором сезоне сериала «Бедный олигарх» на ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Снялись в авантюрной комедии уроженцы рязани Александр Кухаренко и Дмитрий Брауэр.

По сюжету второго сезона «Бедного олигарха», потерявший всё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его дворецкий Адам оказываются в тюрьме. Местный контингент встречает новичков враждебно. Но Гнида не пропадёт даже в камере: его по-прежнему будет манить запах свободы, своего особняка и огромного состояния.

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