Среда, 27 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанские активисты объяснили, почему остановку «Памятник Павлову» нужно вернуть на прежнее место

Дата публикации

Валерия Мединская

Рязанские городские активисты считают, что остановку «Памятник Павлову» необходимо вернуть на прежнее место. Доводы они опубликовали в каналах «Городское пространство» и «Stvchannel».

Остановку в сторону площади Ленина временно перенесли от Нижнего городского парка к зданию факультета русской филологии РГУ. Сделали это в связи с проведением работ по благоустройству парка. Благоустройство завершено, но остановку так и не вернули на прежнее место.

— Это усложняет передвижения, так как расстояние между остановками «Памятник Павлову» и «Цирк» из-за переноса составляет более 700 метров при норме в 400-600 метров, — говорится в сообщении.

Ещё один довод — дезинформирующее пассажиров работающее электронное табло на прежнем месте остановки. Из-за него многие не понимают, где останавливается общественный транспорт.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Сервис SuperJob опубликовал список самых необычных вакансий

Сборщик бутербродов, выгульщик собак, смотритель японского сада - эти и другие вакансии не прошли мимо экспертов сервиса.
Новости Рязани и области

РИАМЗ объявил насыщенную программу мероприятий на предстоящую неделю

РИАМЗ подготовил для посетителей интересную программу мероприятий на 28 ноября - 30 ноября.
Новости Рязани и области

В Рязани массово отключат воду 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по ряду адресов.