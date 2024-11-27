Рязанские активисты объяснили, почему остановку «Памятник Павлову» нужно вернуть на прежнее место

Рязанские городские активисты считают, что остановку «Памятник Павлову» необходимо вернуть на прежнее место. Доводы они опубликовали в каналах «Городское пространство» и «Stvchannel».

Остановку в сторону площади Ленина временно перенесли от Нижнего городского парка к зданию факультета русской филологии РГУ. Сделали это в связи с проведением работ по благоустройству парка. Благоустройство завершено, но остановку так и не вернули на прежнее место.

— Это усложняет передвижения, так как расстояние между остановками «Памятник Павлову» и «Цирк» из-за переноса составляет более 700 метров при норме в 400-600 метров, — говорится в сообщении.

Ещё один довод — дезинформирующее пассажиров работающее электронное табло на прежнем месте остановки. Из-за него многие не понимают, где останавливается общественный транспорт.