Рязанские активисты назвали минусы надземных пешеходных переходов

Урбанисты из рязанских «городских проектов» написали в соцсетях пост о минусах надземных (и подземных в том числе) пешеходных переходов.

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Напомним, власти предлагают построить в Рязани надземные переходы на Московском шоссе, улице Соборной, около «Круиза» и «Глобуса».

Первый минус, как пишут активисты, — неудобство для маломобильных горожан: пенсионеру, родителю с коляской, человеку с багажом будет тяжело опускаться и спускаться по лестницам. Лифты же могут отсутствовать.

Второе — сложности в обслуживании. Авторы поста отмечают, что такие переходы часто покрываются граффити, тегами, становятся «маргинальными».

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Третье — дороговизна строительства. Названы суммы до ста миллионов рублей.

Четвёртое — мнение о том, что внеуличные переходы безопаснее. Урбанисты, ссылаясь на исследования, заявляют, что в местах строительства таких переходов количество ДТП с пешеходами только увеличивается.

Также приводится выдержка из Транспортной стратегии РФ до 2030 года.