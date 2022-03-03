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Четверг, 3 марта, 2022

Рязанские активисты назвали минусы надземных пешеходных переходов

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Рязанские активисты назвали минусы надземных пешеходных переходов

Александр Ильин
Нет света в подземном переходе.

Урбанисты из рязанских «городских проектов» написали в соцсетях пост о минусах надземных (и подземных в том числе) пешеходных переходов.

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Напомним, власти предлагают построить в Рязани надземные переходы на Московском шоссе, улице Соборной, около «Круиза» и «Глобуса». 

Первый минус, как пишут активисты, — неудобство для маломобильных горожан: пенсионеру, родителю с коляской, человеку с багажом будет тяжело опускаться и спускаться по лестницам. Лифты же могут отсутствовать.

Второе — сложности в обслуживании. Авторы поста отмечают, что такие переходы часто покрываются граффити, тегами, становятся «маргинальными». 

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Третье — дороговизна строительства. Названы суммы до ста миллионов рублей.

Четвёртое — мнение о том, что внеуличные переходы безопаснее. Урбанисты, ссылаясь на исследования, заявляют, что в местах строительства таких переходов количество ДТП с пешеходами только увеличивается.

Также приводится выдержка из Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

«В городском транспорте — приоритизация общественных пространств и пешеходных зон <…> в ущерб улично-дорожной сети для личного транспорта».

«Приоритет движения пешеходов, средств индивидуальной мобильности и транспорта общего пользования во внутригородском сообщении над индивидуальным транспортом, комфортные и безопасные тротуары».

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