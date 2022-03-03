Рязанские активисты назвали минусы надземных пешеходных переходов

Урбанисты из рязанских «городских проектов» написали в соцсетях пост о минусах надземных (и подземных в том числе) пешеходных переходов.
Напомним, власти предлагают построить в Рязани надземные переходы на Московском шоссе, улице Соборной, около «Круиза» и «Глобуса».
Первый минус, как пишут активисты, — неудобство для маломобильных горожан: пенсионеру, родителю с коляской, человеку с багажом будет тяжело опускаться и спускаться по лестницам. Лифты же могут отсутствовать.
Второе — сложности в обслуживании. Авторы поста отмечают, что такие переходы часто покрываются граффити, тегами, становятся «маргинальными».
Третье — дороговизна строительства. Названы суммы до ста миллионов рублей.
Четвёртое — мнение о том, что внеуличные переходы безопаснее. Урбанисты, ссылаясь на исследования, заявляют, что в местах строительства таких переходов количество ДТП с пешеходами только увеличивается.
Также приводится выдержка из Транспортной стратегии РФ до 2030 года.