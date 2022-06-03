Рязанские аграрии завершают сев яровых культур

Сезонные полевые работы в Рязанской области завершаются, по состоянию на 3 июня 2022 года сельхозпредприятия и фермеры засеяли 99,8% планируемых площадей, в ряде хозяйств работы продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

По оперативным данным, общая посевная площадь в регионе уже превысила 1,1 миллиона гектаров. Зерновой клин (озимые и яровые зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно) превысил 726 тысяч гектаров, что является максимальной площадью за последние 25 лет. Посевы масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, лён, горчица и др.) превысили 242 тыс. га, что является абсолютным максимумом в истории рязанского земледелия.

Завершён сев сахарной свёклы, засеяно 7,3 тыс. га, что является максимальной площадью за последние 5 лет. Причём увеличение посевов произошло в районах, поставляющих корнеплоды на переработку на Сотницынский сахарный завод, что гарантирует обеспеченность предприятия сырьём.

Продолжается посадка картофеля — 2,8 тыс. га (75%) и сев овощей открытого грунта — 0,29 тыс. га (63%).

Для обеспечения отрасли животноводства кормовой базой в регионе посеяны: однолетние травы (вико-овсяная смесь, суданская трава и другие) — 21,6 тыс. га (104% от плана), многолетние травы (клевер, люцерна и другие) — 5,2 тыс. га (105%), кукуруза на силос — 31,2 тыс. га (90%).

2 июня в ходе рабочей поездки в Александро-Невский район министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин посетил ООО «Мир». Вместе директором предприятия Николаем Игнатовым они осмотрели поля с озимой пшеницей, ячменём и сахарной свёклой, а также машинно-тракторный парк. Министр отметил, что состояние растений хорошее: «Влаги достаточно, у пшеницы и ячменя уже идёт формирование колоса. Зерноуборочная и свеклоуборочная техника в полной готовности», — написал Борис Шемякин на своей странице в соцсети Вконтакте.

Напомним, объём работ этой весной в регионе — максимальный за последние 25 лет, поскольку посевные площади достигли 1,1 млн. гектаров. Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами: техникой, топливом, семенами, удобрениями, средствами защиты растений.