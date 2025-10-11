Рязанские аграрии встретились с представителями Китая и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов экспорта. Об этом сообщает группа «Сельское хозяйство Рязанской области» ВКонтакте.

Делегации из Китая и Саудовской Аравии посетили стенд Рязанской области на выставке «Золотая осень», организованной в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве.

На XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Рязанская область представила продукцию 51 предприятия агропромышленного комплекса, включая хлебобулочные изделия, муку, кондитерские изделия, молоко, сыры, колбасные изделия, овощи, фрукты, органические продукты и картофельное пюре.

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин осмотрели экспозицию Рязанской области. Андрей Разин высоко оценил быстрый рост агропромышленного комплекса Рязанской области и его вклад в укрепление продовольственной безопасности страны.

На стенде Рязанской области заместитель председателя Правительства Рязанской области Александр Шастинко и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов провели переговоры с делегациями из Китая и Саудовской Аравии о развитии экспорта сельскохозяйственной продукции в эти страны.