Рязанские аграрии собрали более 2 миллионов тонн зерна

Продолжается уборочная кампания, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 67% площадей, средняя урожайность 45,5 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко прокомментировал ход уборочных работ.

«Преодоление рубежа в два миллиона тонн зерна – не просто очередная отметка, это титанический труд наших аграриев, которые сейчас трудятся в полях от зари до зари. Погода в этом году складывается не очень удачно, работы осложнили обильные дожди. Но аграрии преодолевают и эти испытания. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в уборку урожая на полях Рязанской области. Вперёд, к новым вершинам!», – сказал Александр Шаститко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал, что в настоящее время в полях региона работает 1100 комбайнов, продолжается уборка пшеницы, гороха, ячменя, ржи, овса и чечевицы, а очередь поздних культур – гречихи и кукурузы настанет через пару недель.

По валовому сбору традиционно лидирует Сараевский район – получено уже 216 тыс. тонн зерна, в Скопинском районе – 161 тыс. тонн, Александро-Невском районе – 158 тыс. тонн, Милославском районе – 157 тыс. тонн, Михайловском округе – 141 тыс. тонн, Старожиловском районе – 133 тыс. тонн, Ряжском округе – 113 тыс. тонн, Шацком районе – 103 тыс. тонн.

Максимальная урожайность достигнута в Александро-Невском районе, где с каждого гектара получают по 57,7 центнера, в Сапожковском районе и Ряжском округе – по 55,2 ц/га, в Путятинском округе – 52,4 ц/га.

Среди предприятий наивысшая урожайность сейчас в ООО «Надежда» (77 ц/га) и ООО «Победа» (71 ц/га) Александро-Невского района, ООО «Возрождение» Путятинского округа (70 ц/га).