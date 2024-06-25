Рязанские аграрии собрали 121 тонну клубники, урожай гораздо меньше прошлогоднего

Рязанские аграрии собрали более 120 тонн земляники, сообщили в Минсельхозе Рязанской области.

Три садоводческих хозяйства Рязанской области завершают основной этап сбора садовой земляники, по данным на 25 июня аграрии получили 121 тонну ягод. В том числе ООО «Авангард» Рязанского района (торговая сеть «Продукты родного края») собрали 60 тонн земляники, в хозяйстве «Старожиловские ягоды и фрукты» (ИП Айюбова С. А. Старожиловского района) собрали 56 тонн, а в хозяйстве «Ягоды Рязани» (ИП Бижонов А. Г. Рязанского района) — 5 тонн.

Урожай местной земляники поступает с поля сразу в собственные торговые точки предприятий, на рынки и ярмарки в Рязани. Список точек продаж, куда поступают ягоды ООО «Авангард» и ИП Айюбовой С. А., можно найти на страницах предприятий в социальной сети Вконтакте.

Напомним, в 2023 году сельхозпредприятия Рязанской области (без учёта личных хозяйств населения) собрали около 200 тонн земляники, а в этом году итоговый урожай этих ягод ожидается немного ниже из-за майских заморозков.

В первой декаде июля рязанские садоводческие предприятия планируют приступить к сбору смородины, а во второй декаде июля — к сбору малины.

Осенью 2023 года рязанские аграрии обновили ягодники и заложили новые на общей площади 44 гектара, и в 2024 году планируют обновить ягодники и заложить новые на площади не менее 27 гектаров.