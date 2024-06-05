Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов

В Рязанской области аграрии заготавливают корм. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

К кормозаготовке приступили в 13-ти районах. По состоянию на 5 июня в регионе скосили 10 тысяч

гектаров естественных и сеяных трав, что составляет 9% от запланированной площади. Заготовили 64 тысячи тонн сенажа (17% плана) и 1,6 тысяч тонн сена (1%).

Лидеры по кормозаготовке — Александро-Невский, Касимовский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Шацкий районы, Ряжский и Сасовские округа.

Сообщается, что параллельно аграрии завершают сев поздних яровых культур и ведут работы по уходу за посевами: обрабатывают их против вредителей, болезней и сорняков.

По сообщению минсельхоза, аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для полевых работ: техникой, топливом, семенами, средствами защиты растений.