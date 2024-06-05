Среда, 5 июня, 2024

Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Рязанской области аграрии заготавливают корм. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

К кормозаготовке приступили в 13-ти районах. По состоянию на 5 июня в регионе скосили 10 тысяч
гектаров естественных и сеяных трав, что составляет 9% от запланированной площади. Заготовили 64 тысячи тонн сенажа (17% плана) и 1,6 тысяч тонн сена (1%).

Лидеры по кормозаготовке — Александро-Невский, Касимовский, Пронский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Шацкий районы, Ряжский и Сасовские округа.

Сообщается, что параллельно аграрии завершают сев поздних яровых культур и ведут работы по уходу за посевами: обрабатывают их против вредителей, болезней и сорняков.

По сообщению минсельхоза, аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для полевых работ: техникой, топливом, семенами, средствами защиты растений.

Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов
Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов
Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов
Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов
Рязанские аграрии приступили к заготовке кормов

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Касимове увеличится число депутатов Думы

Появилась информация об избиении двух чиновников в Рязанском районе

«Пятница!» совместно с Yappy проводит кастинг в интеллектуальное шоу «Умнее всех»

Дмитрий Астрахан расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену

Рязанская область заключит несколько соглашений в первый день ПМЭФ

Пенсионер изнасиловал женщину-инвалида после инсульта

РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

В Рязани водитель «Шкоды» слетел в кювет и скрылся

Один человек травмирован в ДТП на автодороге «Рязань-Спасск-Ижевское»

Жителей Украины призвали готовиться к жизни в холоде и темноте

В Михайлове возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве

«Портрет героя» — история с продолжением

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Касимове увеличится число депутатов Думы

Новости Касимова
В Касимовской городской Думе утвердили изменения в уставе города.

Появилась информация об избиении двух чиновников в Рязанском районе

Новости Рязани
Телеграм-канал «Рязинформбюро» сообщил об избиении в Рязанском районе двух заместителей главы местной администрации — Бориса Ясинского и Дениса Турханова.

«Пятница!» совместно с Yappy проводит кастинг в интеллектуальное шоу «Умнее всех»

Новости мира
«Пятница!» раз в месяц будет публиковать ролик с вопросами от Тины Канделаки в аккаунте Yappy.

Дмитрий Астрахан расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену

Новости мира
В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан

Рязанская область заключит несколько соглашений в первый день ПМЭФ

Новости Рязани
Рязанская делегация отправилась в Санкт-Петербург во главе с губернатором Павлом Малковым.