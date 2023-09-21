Рязанские аграрии приступили к уборке подсолнечника и сои

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания. Подробности сообщили в региональном Минсельхозе.

Зерновые культуры: пшеница, ячмень, горох, рожь, овёс и др. по состоянию на 21 сентября обмолочены на 93% площадей, получено 2,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность 39,3 центнера с гектара, это меньше, чем на аналогичную дату в рекордном 2022 году (43,5 ц/га), но выше среднего значения за последние 10 лет (35,6 ц/га). Наивысшая урожайность в Александро-Невском районе — 53,6 ц/га и Сапожковском районе — 47,8 ц/га. Максимальный валовой сбор в Сараевском районе — 290 тыс. тонн и Милославском районе — 233 тыс. тонн.

Продолжается уборка рапса (убрано 72% площадей, получено 113 тыс. тонн маслосемян), картофеля (44%, 55 тыс. тонн), овощей открытого грунта (капуста, морковь, столовая свёкла, огурцы, салаты, кабачки, чеснок — 36%, 6 тыс. тонн) — по этим культурам урожайность выше прошлогодней. Сахарная свёкла убрана на 31%, получено 114 тыс. тонн корнеплодов, урожайность на уровне прошлого года.

Аграрии 12 районов приступили к уборке сои (убрано 3% площадей), а в Александро-Невском районе начали молотить подсолнечник на маслосемена (2%).

Завершается озимый сев под урожай 2024 года, работы проведены почти на 90%, зерновые и масличные культуры посеяны на площади около 0,3 млн гектаров.